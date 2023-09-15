رئيس الدفاع المدني الإيطالي يزور درنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ درنة ـ قام رئيس هيئة الدفاع المدني الإيطالية، فابريتسيو كورتشو بزيارة مدينة درنة (شمال شرق ليبيا)، التي غمرتها مياه الفيضانات الأسبوع الماضي.

وفي تصريحات صحافية لدى اختتامه جولة تفقدية في المدينة الليبية، الجمعة، قال كورتشو، إن “أثر الفيضانات مدمر”، مبيناً: “نحن هنا لنشهد على مدى حجم الحدث ولنشكر القائمين على الخدمة الوطنية للدفاع المدني، الذين عملوا منذ اللحظات الأولى للتخفيف من معاناة هؤلاء الناس”.

وكانت وزارة الدفاع الايطالية قد أعلنت أمس أن طائرة من طراز C-130 غادرت إلى ليبيا محملة بمركبات ومواد لوجستية أساسية، مشيرةً إلى أن سفينة سان ماركو التابعة لقوات البحرية، وعلى متنها مروحيتان للبحث والإنقاذ وصلت بالفعل إلى المياه قبالة منطقة درنة.