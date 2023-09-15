سيناتور إيطالي: على تاياني التحرك للإفراج عن مواطننا المعتقل بإسرائيل دون سبب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى سيناتور إيطالي، أن “على الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن خالد القيسي، المواطن الإيطالي الفلسطيني والباحث بجامعة روما الأولى (لا سابينتسا)، الذي اعتقلته إسرائيل 31 آب/أغسطس الماضي عند المعبر الحدودي مع الأردن أثناء إمضاء عطلة مع عائلته”.

وقال عضو مجلس الشيوخ من تحالف “الخضر ـ اليسار”، تينو مانيي، في مذكرة الجمعة، إن “سبب الاعتقال تعسفي وغير قانوني”، مبيناً أن “جلسة استماع جديدة قد عُقدت أمس، تقرر فيها تمديد الاحتجاز لمدة سبعة أيام أخرى”.

وذكر أن “التهمة غير معروفة، كما أن مصادر الأدلة التي يستند إليها الاحتجاز مجهولة هي الأخرى. إنه أمر خطير للغاية، قضية زكي جديدة”. خلص ممثل الخضر إلى القول، إن “على الوزير تاياني أن يتحرك مع إسرائيل ويعيد خالد القيسي إلى إيطاليا، إلى عائلته”.