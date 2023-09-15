برلمانية إيطالية تصف بـ”الخطير للغاية” عدم مشاركة ميلوني بمنتدى أممي عن المناخ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت برلمانية إيطالية معارضة: بلغنا خبران، أولهما أن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني لن تذهب إلى “المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة” في نيويورك. “أجد هذا خطيراً للغاية لأن الحدث سيحضره قادة دول وحكومات لتقييم تنفيذ خطة عام 2030”.

وأضافت عضو مجلس النواب من الحزب الديمقراطي (المعارض) لاورا بولدريني، أن “هذا يعني أن رئيسة الوزراء ميلوني لا تعتبر هذا الاجتماع مهمًا لمصير الكوكب”. أما “الخبر الآخر الذي وردنا، فهو أن الحكومة لديها أجندة موازية”، لكن “لسنا بحاجة لأجندات موازية، بل لتنفيذ أجندة 2030”.

وأوضحت بولدريني، وهي رئيسة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن “هناك إنذار عالمي بشأن الفقر وأنتم تلغون دخل المواطنة، وهو أداة مثالية بالطبع، تدعم أفقر فئات السكان”. وفي سياق آخر، أشارت القيادية في الحزب الديمقراطي، إلى أن “خطة ماتي الوهمية الخاصة بكم هي مجرد شعار فارغ ترتكزون عليه، وبعد مرور ما يقرب العام على الإعلان عنها، فليس لدينا أي وثيقة أو مشروع أو خطة مالية بشأنها، لا شيء على الإطلاق”.

وتابعت: “علاوة على أنكم تجاهلتم الجمعيات التي تعنى بالتعاون الدولي ورفضتم مقابلتها، خلافاً لما تنص عليه المادة 118 من الدستور، ولا نعرف ما إذا كنتم ستزيدون المخصصات أم لا، وبعيداً عن أن نكون أمة عظيمة، أنتم تضعون الأساس لإيطاليا صغيرة، خائفة ومنغلقة، تخشى الجديد وتحتفظ بأسوأ ما فيها، بعكس رؤية وأهداف أجندة 2030”.

وذكرت بولدريني أن “إيطاليا تتخلف عن الركب بشكل خطير على جبهات عديدة، بما فيها هدف القضاء على الفقر، الـ0.7% للتعاون الإنمائي، تحقيق المساواة بين الجنسين وتقرير المصير لجميع النساء والفتيات”، كما أنها “لم تقر بعد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتنمية المستدامة، وهي تعارض الصفقة الأوروبية الخضراء”.

ورأت الرئيس السابقة لمجلس النواب، أن كل ما سلف ذكره “يدل على موقف إنكار لا يتعامل مع الواقع”، لذا “نسأل الحكومة عن سبب وجود تأخيرات عديدة، وعما هي المبادرات التي تنوي السير عليها وما هي الالتزامات التي ستتعهد بها في منتدى نيويورك بشأن المواضيع المذكورة”.