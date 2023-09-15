إيطاليا: انهيار الواردات في تموز على الأساسين الشهري والسنوي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا تراجع التجارة الخارجية في تموز/يوليو الماضي، إذ قدرت المعطيات في الواقع انخفاضًا دوريًا في نشاط التجارة الخارجية، أكثر كثافة بالنسبة للواردات (بنسبة 4.7٪) مقارنة بالصادرات التي تراجعت بـ1.8٪.

وقال تقرير للمعهد الوطني للإحصاء (إستات)، إن “انخفاض الصادرات على أساس شهري يرجع إلى انخفاض المبيعات إلى كلا المنطقتين داخل الاتحاد الأوروبي (بنسبة 1.5٪) وخارج الاتحاد الأوروبي بـ2.2٪”.

وذكرت المعطيات، أن “الصادرات انخفضت على أساس سنوي بنسبة 7.7٪ من الناحية النقدية (كانت بنسبة 1.0٪ في الشهرين السابقين)، وبنسبة 11.6٪ من حيث الحجم”، مبينةً أن “انكماش قيمة الصادرات يخص منطقة الاتحاد الأوروبي بنسبة 8.7٪، وخارج الاتحاد الأوروبي بـ6.7٪”.

وأشار التقرير الإحصائي، إلى أن “الأمور أسوأ من حيث القيمة بالنسبة للواردات، التي سجلت انخفاضًا بنسبة 19.4٪”، وهي “نسبة أكبر بكثير بالنسبة للمنطقة خارج الاتحاد الأوروبي بـ31.8٪، مقارنة بمنطقة الاتحاد الأوروبي بنسبة 5.7٪”.

وخلص تقرير (إستات) الى القول، إنه “من ناحية الحجم، يظهر النشاط التجاري انخفاض أكثر محدودية، وبنسبة 3.7٪”، وأن “في الربع الممتد من أيار/مايو إلى تموز/يوليو 2023، مقارنة بالربع السابق، انخفضت الصادرات بنسبة 2.5٪، والواردات بنسبة 4.1٪”.