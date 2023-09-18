وزير الصحة الإيطالي: يمكن لعدوى كوفيد أن تنمو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى وزير الصحة الإيطالي أوراتسيو سكيلّاتشي، أن حالات الإصابة بعدوى وباء كوفيد 19 قد يقدّر لها أن تعود إلى النمو مجدداً.

وأضاف الوزير سكيلّاتشي في تصريحات إذاعية الإثنين، أن “أعداد الإصابات بالمتحوّرات الجديدة لفيروس كورونا قد زادت من حيث القيمة المطلقة وكان ذلك متوقعا، فنحن نأتي من فترة الصيف التي عادة ما تشهد حركة كبيرة للناس”.

وأوضح الوزير المنتمي إلى تيار اليمين المستقل، أن “رقم الإصابات هذا يتماشى مع افتتاح المدارس، لكن ليس هناك ما يدعو للقلق”، فـ”البيانات التي نهتم بها ترتبط بحالات الاستشفاء في أجنحة المستشفيات الاعتيادية وحالات الدخول إلى العناية المركزة، وهي بيانات لا تذكر ونحن متفائلون من هذه الناحية”.