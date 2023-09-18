الاتحاد الأوروبي يخصص 5.2 مليون يورو أخرى لليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص تمويل إنساني لليبيا بقيمة 5.2 مليون يورو أخرى، يتم تسليمه من خلال شركائه الإنسانيين الناشطين في هذا البلد بهدف تعزيز المساعدات المتعلقة بالإسكان، الصحة، الغذاء، المياه والصرف الصحي.

وقال الاتحاد الأوروبي في مذكرة الإثنين، إن “من إجمالي المبلغ، سيتم تخصيص 200 ألف يورو لصندوق الطوارئ لمواجهة الكوارث التابع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمرين، لدعم جمعية الهلال الأحمر الليبي”، مبيناً أنه “بهذا التخصيص الجديد يتجاوز إجمالي التمويل الإنساني لليبيا 5.7 مليون يورو، بعد 500 ألف يورو في المرحلة التالية لحالة الطوارئ مباشرة”.

وتابع البيان: “علاوة على ذلك، يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم المساعدة من خلال آلية الدفاع المدني التابعة له”، موضحاً أن “ثماني دول أعضاء أخرى في التكتل الأوروبي، عرضت حتى الآن المساعدة على ليبيا (ألمانيا، رومانيا، فنلندا، إيطاليا، هولندا، فرنسا، بلجيكا والنمسا) من خلال الآلية ذاتها”.

وبهذا الصدد، علق مفوض إدارة الأزمات يانيز لينارسيتش، بالقول، إن “الاتحاد الأوروبي يقدم دعمًا ثابتًا ومستمرًا لسكان ليبيا المتضررين من إعصار (دانيال). لهذا السبب، خصصنا تمويل إنساني بأكثر من 5.2 مليون يورو. وقد أثارت حالة الطوارئ الناجمة عن الفيضانات رد فعل سريع من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، مما وضع تضامننا موضع التنفيذ ميدانيا”.

وأشار لينارسيتش إلى أن “أعضاء فريق الإنقاذ اليوناني في ليبيا فقدوا حياتهم بشكل مأساوي في حادث سير يوم الأحد، أثناء محاولتهم مساعدة الآخرين”. واختتم بالقول: “لذا، نعرب عن تعازينا لجميع المصابين ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى”.