تاياني يؤكد: منطقة غرب البلقان أولوية بالنسبة لإيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-نيويورك- أعاد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني التأكيد على أن “منطقة غرب البلقان أولوية بالنسبة لإيطاليا”، وذلك في أعقاب لقاء جمعه في نيويورك بنظرائه من ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وصربيا، بالإضافة إلى كرواتيا وسلوفينيا على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت وزارة الخارجية الإيطالية في مذكرة الاثنين عن تاياني الإشارة إلى “الروابط التاريخية العميقة” التي تربط بلاده بمنطقة البلقان، وتأكيد “الرغبة في تعزيز التعاون في جميع القطاعات، بدءا بالقطاع الاقتصادي”.

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية: “إن نهجنا في مواجهة تحديات المنطقة منفتح وشامل وقائم على الحوار”، مشددا على “أهمية استقرار منطقة البلقان والحاجة إلى تعزيز العمل المشترك للتصدي سويا للهجرة غير النظامية بطريقة أكثر فعالية بمكافحة الاتجار بالبشر والمنظمات الإجرامية التي تدير هذه التجارة”.

وأشار تاياني إلى أن قمة الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان المقرر عقدها في بروكسل في كانون الأول/ديسمبر المقبل، “تمثل فرصة للمناقشة لإعطاء زخم جديد لعملية التوسعة الأوروبية ضمن أفق زمني محدد”.

وقال إن “الحكومة تولي أهمية كبيرة للتكامل الأوروبي في غرب البلقان ونحن ملتزمون بتسريع هذه العملية أيضًا من خلال تدابير تكامل تدريجي”.