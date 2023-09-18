إيطاليا تنتقد تقييد النمسا لحركة المرور على الحدود المشتركة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- انتقد نائب رئيس الوزراء وزير البنى التحتية في الحكومة الإيطالية، ماتيو سالفيني تشديد السلطات النمساوية لعمليات تفتيش المركبات القادمة من إيطاليا على معبر برينر الحدودي في محاولة من فيينا لمنع تسرب المهاجرين غير النظاميين إلى البلاد.

وقال سالفيني، زعيم حزب الرابطة، في تصريح صحفي الاثنين إن “قرار فيينا تشديد الرقابة على المركبات القادمة من إيطاليا يشكل صفعة في وجه التضامن الأوروبي الذي تمت الدعوة إليه بالأمس في جزيرة لامبيدوزا” خلال زيارة رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين و”إهانة خطيرة لقوات الشرطة الإيطالية والمتطوعين الذين التزموا بالدفاع عن الحدود الأوروبية لسنوات عديدة”.

وحذر سالفيني من تأثير الاجراءات النمساوية الحظر “غير المشروعة والتمييزية” على معبر برينر التي “قد تجعل الوضع المروري أكثر خطورة”.

وقال “إذا كانت فيينا تريد ترسيخ نفسها كمدافع عن الشرعية الأوروبية في مسائل الهجرة، فيتعين عليها أن ترسل موارد ورجال لتقديم الدعم في البحر الأبيض المتوسط”، فـ”من السهل جدًا بناء حصون في جبال الألب، ومعاقبة عمال النقل والسياح، بينما تحارب إيطاليا مهربي البشر”.