بلينكن يلتقي بنيويورك العليمي والزبيدي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن-نيويورك- التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رئيس المجلس القيادي الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر اليوم الاثنين إلى أن “الوزير بلينكن والرئيس العليمي ناقشا التزامهما المشترك بتحقيق نهاية دائمة للصراع في اليمن وتخفيف معاناة اليمنيين”.

وانضم إلى الرئيس العليمي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي.

ونقل ميلر في مذكرة عن بلينكن “الترحيب بالتزام حكومة الجمهورية اليمنية بالبناء على الهدنة وتوسيعها، الأمر الذي جلب فوائد ملموسة لليمنيين في جميع أنحاء البلاد لمدة 18 شهرًا”.

وأعرب وزير الخارجية الامريكي عن “تصميمه على أن تؤدي الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار على مستوى البلاد وإطلاق عملية سياسية يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة”، مشددا على “إن الاتفاق السياسي بين الأطراف اليمنية، والذي يلبي أيضًا دعوات اليمنيين لتحقيق العدالة والمساءلة، هو وحده القادر على إحلال السلام والازدهار في البلاد”، حسب المذكرة الصادرة في واشنطن

كما جدد بلينكن “دعم الولايات المتحدة لمجلس القيادي الرئاسي ومبادراته لتحسين الخدمات والحياة اليومية لليمنيين”.

وكانت وسائل إعلام يمينية قد نقلت الزبيدي أن مشاركته في أعمال الجمعية العامة الاممية يشكل “فرصة هامة للجنوبيين في اليمن لإسماع صوتهم وعدالة قضيتهم إلى العالم بعد ان تعرضوا لعقود للقمع”.