تاياني يصف تصريحات دارمانان بـ”الشعارات الانتخابية”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني إنه لمس “رغبة” من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته في التعاون مع إيطاليا في قضية الهجرة غير النظامية.

وجاء حديث تاياني في تصريحات للصحفيين من نيويورك تعليقا على وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الذي أعلن ان باريس لا تخطط لاستقبال المهاجرين الوافدين إلى لامبيدوزا، حتى لو كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين طلبت تضامنا أوروبيا مع روما خلال زيارتها نهاية الأسبوع الماضي إلى الجزيرة بإقليم صقلية.

ومن المقرر أن يستقبل وزير الداخلية الإيطالي نظيره الفرنسي في وقت لاحق اليوم بالعاصمة روما.

وقال تاياني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة “ما يهمنا هو ما يقوله الرئيس ماكرون ووزير الخارجية الفرنسي. يبدو لي أن هناك رغبة في التعاون. إنني أتفهم جيدًا أن هناك حملة انتخابية في فرنسا، ولكن كما لا ينبغي معالجة مشكلة الهجرة بشعارات انتخابية في إيطاليا، فإن الأمر نفسه يجب أن ينطبق في أماكن أخرى”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية “نحن بحاجة إلى المسؤولية وليس لسياسات وضعها على عاتق الاخرين. القضية ليست لامبيدوزا، إنها الجزء الأخير مما يحدث، إنها جرس إنذار مقلق. يجب معالجة الوضع بجدية وبدون دعاية”.