تاياني يلتقي مديرة المنظمة الدولية للهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما/نيويورك- أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني انه التقى في نيويورك الاثنين المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، إيمي بوب.

وكتب تاياني على منصة (إكس)، (تويتر) سابقا، في أعقاب اللقاء الذي جرى عل هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، “المنظمة الدولية للهجرة شريك حاسم في تنفيذ استراتيجية الهجرة الإيطالية من خلال تمويل عمليات العودة الطوعية إلى بلدان المنشأ”.

ورأى وزير الخارجية الإيطالي أنه “من الضروري زيادة الجهود المشتركة في مكافحة الاتجار بالبشر على طول طريق البحر الأبيض المتوسط”.