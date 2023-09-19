الهجرة محور لقاء تاياني مع نظرائه بالقرن الافريقي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما/نيويورك- على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، شارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في اجتماع ضم وزراء خارجية إريتريا عثمان صالح، وإثيوبيا ديميكي ميكونين، والصومال أبشير عمر جامع.

وحسب المذكرة الصادرة عن وزارة الخارجية في روما مساء أمس الاثنين، شدد تاياني خلال الاجتماع على “الدور الاستراتيجي للشراكة بين إيطاليا ودول القرن الأفريقي والتي تربطها روابط تاريخية وثقافية عميقة”.

وأوضح المسؤول الإيطالي “آفاق التعاون الإقليمي، سواء من منظور اقتصادي وعلى الأخص من منظور تحقيق الاستقرار الإقليمي”.

ونوهت مذكرة الوزارة بأن “الاستقرار الإقليمي يشكل في الواقع، جنباً إلى جنب مع الاستثمارات وخلق فرص العمل، شرطاً لا غنى عنه للحد من تدفقات الهجرة نحو إيطاليا وأوروبا” والتي تشكل مصدر قلق كبير للسلطات في روما.

ونقلت عن تاياني قوله خلال لقائه مع نظرائه بدول القرن الافريقي “إن حكومتنا ملتزمة بقوة بدعم تدابير ملموسة لتحقيق النمو والتنمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​وأفريقيا على نطاق أوسع، وبالتالي معالجة الأسباب الجذرية للتدفقات غير النظامية، التي يسيطر عليها المتاجرون بالبشر عديمي الضمير”.

وأشارت المذكرة إلى أن هذا الالتزام أكدت عليه إيطاليا في شهر تموز/يوليو الماضي في (المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة)، الذي جرى بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة روما بمبادرة من رئيسة مجلس الوزراء جورجا ميلوني.