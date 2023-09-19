ميلوني تشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما/نيويورك- وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إلى نيويورك صباح الثلاثاء، حيث من المقرر أن تخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء.

وستضع ميلوني في وقت لاحق إكليلاً من الزهور في دائرة كولومبوس، بحضور بعض ممثلي مؤسسة (كولومبوس سيتيزن) وهي منظمة غير ربحية تعمل على تعزيز التراث والإنجازات الإيطالية-الأمريكية من خلال أنشطة خيرية وثقافية.

وسوف تركز ميلوني، حسب مصادر حكومية، في أول خطاب لها أمام الجمعية العامة، على أزمة تدفقات الهجرة والحاجة لدور، ليس على مستوى الاتحاد الأوروبي فقط بل أيضا للأمم المتحدة للتحكم في الهجرة غير النظامية. كما ستؤكد استمرار دعم حكومتها الكامل لأوكرانيا.

ومن المرتقب أن تعقد ميلوني لقاءات ثنائية على هامش أعمال الجمعية العامة تشمل الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والجزائري عبد المجيد تبون.