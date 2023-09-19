وزير خارجية إيطاليا: على المفوضية الأوروبية الالتزام بالاتفاقية الموقعة مع تونس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما/نيويورك- شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني على أهمية التزام المفوضية الأوروبية باتفاقية الشراكة الموقعة مع تونس في 16 تموز/يوليو الماضي، والتي لا تقتصر على قضية الهجرة.

وقال تاياني، في تصريحات للصحفيين مساء أمس على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة “عندما توقع المفوضية الأوروبية على اتفاق، يجب احترام هذا الاتفاق، لأن رئيسة المفوضية”، أورسولا فون دير لاين “كانت هناك للتوقيع عليها” في تونس العاصمة، كما أن “المجلس الأوروبي كان على علم بكل ما حدث وتم ابلاغه” بشأنها.

وجاء حديث رئيس الدبلوماسية الإيطالية ردا على سؤال حول شكوك أعرب عنها الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل حول مذكرة التفاهم مع تونس.

وقال تاياني “لا أود أن يكون هناك إجراء من جانب الممثل الأعلى، وهو أيضًا نائب رئيس المفوضية الأوروبية بعدم مشاركة خيارات اتخذتها المفوضية الأوروبية”.

وكان نواب ينتمون إلى الكتلة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي قد طالبوا بتعليق الاتفاقية مع تونس بعد أن منعتهم سلطاتها من دخول أراضيها.