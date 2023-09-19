وزير الصحة الإيطالي يشارك في أعمال الجمعية العامة الأممية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الإيطالية أن وزير الصحة، أوراتسيو سكيلّاتشي غادر إلى نيويورك كعضو في الوفد الحكومي برئاسة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني للمشاركة في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحسب المذكرة الصادرة عن وزارة الصحة الثلاثاء، فإن الوقاية والاستعداد والاستجابة للأوبئة والتغطية الصحية الشاملة والقضاء على مرض السل هي مواضيع الجلسات العامة المخصصة للصحة العالمية للجمعية العامة.

وسوف يعقد الوزير اجتماعات ثنائية مختلفة على هامش أعمال الجمعية العامة، بما في ذلك لقاء مع وزير الصحة الفرنسي، أوريليان روسو المقرر عقده يوم غد الأربعاء.

وسيلتقي الوزير خلال هذا الأسبوع ممثلين لمنظمات دولية والمجتمع العلمي في ضوء الرئاسة الإيطالية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى العام القادم.