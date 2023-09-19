مجموعة عمل فرنسية-ألمانية توصي بإلغاء آلية الإجماع قبل توسيع الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- دعا خبراء مجموعة عمل معنية بالإصلاحات المؤسسية في الاتحاد الأوروبي إلى انتقال عملية تبني القرارات السياسية المتبقية قبل انتخابات منتصف العام القادم من الإجماع إلى التصويت بالأغلبية المؤهلة باستثناء السياسة الخارجية والأمنية والدفاعية.

وأوصى خبراء مجموعة العمل الفرنسية-الألمانية، في تقرير قدموه اليوم الثلاثاء إلى مجلس الشؤون العامة بأن إلغاء الإجماع يجب أن يكون مصحوباً “بقرار مشترك كامل مع البرلمان الأوروبي، لضمان الشرعية الديمقراطية الكافية”.

كما اقترح الخبراء بديلا للأغلبية المؤهلة في حالة استحالة تمريرها، دمج تصويت الأغلبية المؤهلة من خلال ثلاث حزم، مجمعة حسب القطاعات السياسية، للسماح بتوازن عادل في التنازلات بين الدول الأعضاء الفردية.

ولجعل تصويت الأغلبية المؤهلة أكثر قبولا، يتم طرح ثلاث توصيات أخرى: إنشاء “شبكة أمان للسيادة”، تسمح للدول الأعضاء بالتعبير عن مصالحها الوطنية الحيوية في القرارات المتعلقة بالتصويت بالأغلبية المؤهلة، إعادة التوازن في حصص التصويت لمعالجة مخاوف الدول الأعضاء الصغيرة والمتوسطة الحجم، إضافة لآلية للخروج (opt-out mechanism).