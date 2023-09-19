مصادر بالمفوضية الأوروبية: العمل مستمر بشأن مذكرة التفاهم مع تونس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكدت مصادر في بروكسل أن “عمل السلطة التنفيذية الأوروبية مستمر” بشأن تنفيذ اتفاقية مذكرة التفاهم للشراكة الشاملة الموقعة مع تونس منتصف تموز/يوليو الماضي، والتي وصفتها بأنها “تقف على قدميها من الناحيتين القانونية والعملية”.

وأشارت المصادر اليوم الثلاثاء إلى أن المذكرة “حاوية سياسية تم التوقيع عليها بعد الدعم الواسع النطاق من جانب المجلس الأوروبي في يونيو/حزيران الماضي”.

وحسب المصادر، فإن اتفاقيات التنفيذ الفردية ستتطلب إجراءات موافقة معينة على المستوى الوطني في الدول الأعضاء، حيث من المقرر أن ينعقد صباح يوم الاثنين المقبل اجتماع بشأن المذكرة بين الممثلين الدائمين للدول الاعضاء الـ 27 والرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي (اسبانيا) والمفوضية.