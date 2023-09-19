إيطاليا: استقبال أكثر من 141 ألف مهاجر حتى منتصف أيلول

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، أن هناك 141,201 مهاجراً يتم استضافتهم على التراب الوطني، موزعين على مراكز استقبال عديدة منتشرة في مقاطعات البلاد.

ووفقا لبيانات الداخلية المحدثة حتى الـ15 أيلول/سبتمبر، والتي نشرتها الثلاثاء، فإن “5696 من هؤلاء المهاجرين يتواجدون في النقاط الساخنة، و100,734 بمراكز الاستقبال، و34771 في المنشآت التابعة لنظام الاستقبال والإدماج (Sai)”.

وأشارت المعطيات إلى أن “الإقليم الذي يستضيف أكبر عدد من المهاجرين هو لومبارديا (شمال)، التي يوجد فيها 17455 مهاجرًا، بينما تحتل صقلية المرتبة الثانية من حيث إجمالي عدد الأشخاص المستضافين بمراكز الاستقبال وغيرها بإجمالي 14,788 شخصًا”. وذكرت أن “هناك مقاطعة واحدة أخرى فقط تستضيف نقاطًا ساخنة، تضم 215 شخصًا، وهي پوليا”، جنوب البلاد.

وذكر بيان الوزارة أن “بقية المهاجرين يتوزعون بين مراكز الاستقبال ومراكز الاستقبال والإدماج في إيميليا رومانيا: 12944، بييمونتي: 12007، لاتسيو: 11772، كامبانيا: 10794، توسكانا: 9682، فينيتو: 8540، پوليا: 6990، كالابريا: 6641، ليغوريا: 5799، فريولي فينيتسيا جوليا: 4402، ماركي: 4143، أبروتسو: 4081، أومبريا: 2610، بازيليكاتا: 2561، سردينيا: 2400، موليزي: 1795، ترينتينو آلتو آديجي: 1669 وفالي داوستا: 128”.