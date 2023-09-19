البابا: ضرورة مواجهة التغيرات المناخية معا قبل فوات الأوان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ شدد البابا فرنسيس على ضرورة العمل معا على مواجهة التغيرات المناخية قبل فوات الأوان، فضلا عن ضرورة العناية بالأطفال، وأشار في هذا السياق إلى نشاط مستشفى الطفل يسوع في روما.

ووفقاً لإذاعة الفاتيكان، فقد عُقد في نيويورك يومَي 18 و19 أيلول/سبتمبر الجاري، لقاء لمبادرة كلينتون العالمية التي تنظمها مؤسسة كلينتون، وقد وجه البابا يوم أمس الاثنين، كلمة للمشاركين في اللقاء عبر الشبكة شكر في بدايتها الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون على دعوته للمشاركة.

وشدد البابا على “أهمية نشر ثقافة اللقاء والحوار والإصغاء والفهم، هذا إلى جانب ضرورة تبادل الآراء حول كيفية الإسهام في الخير العام وعدم ترك الأشخاص الأكثر ضعفا على الهامش”. وأشار على سبيل المثال إلى “الأطفال وإلى عمل مستشفى الطفل يسوع للأطفال في روما”.

ثم تحدث فرنسيس بعد ذلك عن “عيشنا تغيُّر حقبة”، وقال إنه “معا فقط يمكننا الخروج من هذه الفترة بشكل أفضل مما كنا عليه، وأن نداوي العالم من عولمة اللامبالاة”. ثم أشار إلى “حديث الرئيس الأسبق عن التحديات الحالية الكثيرة، ومن بينها التغيرات المناخية والأزمات الإنسانية التي يعاني منها المهاجرون واللاجئون والعناية بالأطفال”، لافتا في هذا السياق إلى “رياح الحرب التي تعصف في العالم بأسره”.

وأكد البابا على “ضرورة تحمُّل كبير ومشترك للمسؤوليات”، فـ”ما من تحدٍ يمكنه أن يكون كبيرا جدا إن واجهناه من خلال ارتداد شخصي لكل واحد منا وانطلاقا مما يمكن لكل شخص أن يقدِّم من إسهام، ومن الوعي بمصيرنا المشترك أيضاً”.

وانطلاقا من القناعة بأنه “لا يمكن مواجهة أي تحدٍ بشكل منفرد، بل معا كأخوة وأخوات وأبناء الله”، أراد بيرغوليو هنا أيضا تكرار دعوته “إلى جميع الرجال والنساء ذوي الإرادة الطيبة لعدم الاستسلام أمام الصعاب، فهي جزء من الحياة”، مبيناً أن “الطريقة الأفضل لمواجهتها هي التطلع إلى الخير العام” وشدد على “ضرورة العمل معا لا بشكل منفرد”.

وذكر البابا أن “المصاعب تُخرج أفضل أو أسوأ ما فينا، وهنا يكمن التحدي”، مركّزاً على “ضرورة محاربة الأنانية، النرجسية والانقسام، وذلك من خلال السخاء والتواضع”. وقال إن “هذه هي لحظة الانتقال إلى السلام والأخوّة، إسكات السلاح والعودة إلى الحوار والدبلوماسية”، وكرر هنا نداء: “لا للحرب”.

وتطرق فرنسيس أيضاً إلى ضرورة العمل معا من أجل إيقاف ما وصفها بـ”الكارثة الإيكولوجية قبل فوات الأوان”، وكذلك “ضرورة أن نواجه معا حالات الطوارئ الخاصة بالهجرة، مع تذكُّر أننا لا نتحدث عن أرقام بل عن أشخاص، رجال ونساء وأطفال. ودعا قداسته لدى الحديث عن الهجرة إلى أن نفكر بأعين الأطفال المتواجدين في مخيمات اللاجئين”.