تاياني لنظيره الأذري: حوار واعتدال من أجل حل دبلوماسي في ناغورنو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك ـ أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أنه “على ضوء التوترات المستمرة، أردت أن ألتقي وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف في نيويورك، للتأكيد على ضرورة الحوار والاعتدال، بغية إيجاد حل دبلوماسي في ناغورنو كاراباخ”.

وبهذا الصدد، كتب الوزير تاياني في تدوينة على موقع (إكس) مذكِّراً بأن “أذربيجان شريك مهم: فنحن نعمل معا ضد المتاجرين بالبشر أيضاً”.

هذا وقد دعا الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أذربيجان إلى وقف الأنشطة العسكرية الحالية “على طول خط التماس وفي مواقع أخرى في إقليم ناغورنو كاراباخ” المتنازع عليه مع أرمينيا، وذلك في أعقاب إطلاق السلطات في باكو عملية “محلية لمكافحة أنشطة إرهاب لتشكيلات عسكرية غير شرعية”.