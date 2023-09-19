الصليب الأحمر الإيطالي: سنحمل أصواتنا والمهاجرين إلى الأمم المتحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ نيويورك ـ قال رئيس هيئة الصليب الأحمر الإيطالية، روزاريو ڤالاسترو: “سأحمل إلى الأمم المتحدة أصوات المهاجرين والمشاركين بالمساعدات الإنسانية، مثل هيئاتنا الموجود حاليًا في لامبيدوزا وخارجها”، وذلك على ضوء مشاركته بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اعتبارًا من اليوم وحتى 26 أيلول/سبتمبر الجاري.

وأعرب ڤالاسترو عن “الاعتقاد بأن الأمرين مترابطان بشكل وثيق”، أي “من يحتاج إلى المساعدة ومن يساعد على أن يمثل في الميدان، ذلك المجتمع الذي يسلط الضوء على حالات طوارئ عصرنا، وهي كثيرة، تعد ظاهرة الهجرة أوضح تجلياتها”، والتي “تمتد من الصراعات الدائرة إلى حالة الطوارئ المناخية، مروراً بانتشار الفقر”.

وذكر رئيس الهيئة الإنسانية، أنه “يتعين على الأمم المتحدة لعب دور مركزي لأن من الضروري أن يتحرك المجتمع الدولي”، بأسره، “وباعتبارنا هيئة الصليب الأحمر، نعمل في سيناريوهات تدخل عديدة، ونحن خير مثال على أن المساعدات الإنسانية يمكن أن تمثل حاجزًا أمام العديد من الأزمات التي تصيب عصرنا”.

وخلص ڤالاسترو الى القول، إن “من شأن العمل التطوعي، بل يجب عليه أن يلعب دورًا في إعطاء صوت للأشخاص الأقل حظًا، في محفل الأمم المتحدة”.