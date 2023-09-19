ليتّا: لا مزيد من هدر حياة المهاجرين بعد الآن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق إنريكو ليتّا: “أتذكر أنه بعد أيام قليلة سنشهد الذكرى السنوية العاشرة لمأساة لامبيدوزا، عندما بدأت تلك المرحلة الدرامية، التي لا تزال مستمرة حتى اليوم”.

وفي تصريحات على هامش جلسة استماع أمام المفوضية الأوروبية في بروكسل الثلاثاء، ذكّر ليتّا بـ”حادث غرق سفينة المهاجرين في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2013 قبالة لامبيدوزا، وتسبب بمقتل 368 شخصاً ونحو عشرين في عداد المفقودين، في واحدة من أعنف الكوارث البحرية بالبحر الأبيض المتوسط ​​هذا القرن”.

وأضاف الأمين العام الأسبق للحزب الديمقراطي، أن “أفكاري تتجه دائماً نحو تلك الصور الدرامية، وقبل كل شيء، إلى سلسلة الحيوات المكسورة التي رافقت هذه السنوات العشر، والتي يجب عليها أن تنتهي بالتأكيد”.

وأشار ليتّا إلى أنه لا يود إضافة أي شيء آخر بشأن هذا الموضوع، واختتم مردفاً: “أعتقد أن في الوقت الحالي يجب أن يتركز عملي على السوق الموحدة، فلا أريد الخوض في أمور لا تعنيني”.