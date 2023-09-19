وزير داخلية إيطاليا: موجة الهجرة تثير تساؤلات حول استعداد تونس للتعاون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي أن “المائتي قارب الصغيرة التي غادرت منطقة صفاقس محملة بالمهاجرين “تطرح علينا سؤالا حول قدرة تونس، بل وحتى على استعدادها الكامل للتعاون أحيانا، على غرار ما تفعل الآن”.

وقال الوزير بيانتيدوزي في تصريحات إذاعية الثلاثاء، إن السلطات التونسية، “تمكنت منذ بداية العام الجاري، من وقف عشرات الآلاف من الأشخاص قبل مغادرتهم سواحلها أو ارجاعهم من عرض البحر”.

وبشأن تصريحات زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني عن جهة مزعومة ما وراء موجة تدفقات الهجرة، أوضح الوزير المنتمي إلى التيار المستقل، أنه “ليس لدي أي دليل على ذلك، إذا قال الوزير سالفيني ذلك فلا بد أن تكون لديه أسبابه”، مبيناً أن “هذا افتراض يقوم به وقد يكون له أساس ما”، واختتم بالقول: “لكن، بصفتي وزير الداخلية، عليّ امتلاك دليل لقول ذلك”.