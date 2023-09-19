إيطاليا: مذكرة التفاهم مع تونس لم تفشل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ نيويورك ـ أكدت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها، أنطونيو تاياني، أن حقيقة فشل الاتفاق مع تونس “خبر لا أساس له من الصحة، ربما كان أمل أحدهم”.

وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء للصحفيين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء: “نحن نتقدم ونعمل في بروكسل لتطبيق المذكرة بكل أجزائها. يجب استقرار الوضع في تونس، علينا أن نوقف التدفقات، والمذكرة تسير في هذا الاتجاه”.

وقال الوزير تاياني، إن “بعثتنا برمتها تهدف إلى لفت انتباه الجمعية العامة بقوة كبيرة إلى القضية الأفريقية ومسألة الهجرة”. وأردف: “نحن بحاجة إلى مساهمة قوية من جميع المحافل لمعالجة قضية أفريقيا، من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لا من خلال رؤية مفترسة، بل عن طريق التحالف والصداقة، والنظر لا من خلال نظارات أوروبية، بل أفريقية”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول، “يجب علينا أن نكون قادرين أيضاً على تقديم مساهمة مهمة لأفريقيا”، مؤكداً: “لقد قلنا ذلك في كل الاجتماعات وستقولها ميلوني بوضوح خلال خطابها”.