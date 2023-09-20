ميلوني: تحدثت مع أردوغان عن اتفاق بشأن القمح الأوكراني أيضاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني: “تحدثنا أنا والرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن الاتفاق بشأن القمح الأوكراني أيضاً”، مبينةً أن “تركيا في طليعة لأجل هذه القضية”.

وخلال مؤتمر صحفي في سيرك كولومبوس، أضافت ميلوني، أن تركيا “تقوم بعمل مفيد ويجب علينا جميعا أن نتعاون لحل مشكلة القمح هذه، التي تؤثر بشكل خاص على أفريقيا”. وذكرت أن “من الضروري بالمقابل الانتباه إلى المفاوضات التي تجري حالياً، لأننا لا يمكن أن نسمح لمن يبتز الدول الفقيرة باستخدام المادة الخام التي يتغذى بها الإنسان، بأن تكون له أفضلية بسبب ذلك: إنها مسألة يجب التعامل معها بدقة”.

وأشارت رئيسة الحكومة إلى أن إيطاليا “تقف في الصف الأمامي”، على هذا الصعيد “لأننا أول من يرى نتائج ما يحدث في أفريقيا”، في إشارة إلى تدفقات الهجرة التي تستمر منذ أشهر بدون انقطاع نحو السواحل الجنوبية للبلاد.

وفيما يتعلق بحالة الطوارئ المتعلقة بالهجرة، لفتت ميلوني إلى أن من جانب القادة الآخرين “هناك كثير من الاهتمام والوعي، فضلا عن كثير من التضامن أيضاً”، مبينةً أن “المشكلة هي أن نفهم متى وإلى أي مدى سيصبح هذا التضامن حقيقة ملموسة. وهذا ما يهمني الآن”.