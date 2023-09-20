وزير إيطالي: صياغة إجراءات ضد غلاء البنزين بمجلس الوزراء المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى وزير إيطالي، أنه “نعتقد بأن بإمكاننا بالفعل، صياغة الإجراءات اللازمة، المتعلقة بارتفاع أسعار البنزين في مجلس الوزراء المقبل”.

وقال وزير التنمية الاقتصادية، أدولفو أورسو، في تصريحات على هامش حدث نظمه الاتحاد الوطني للحرف (CNA) بروما الأربعاء: “لكننا سنفعل ذلك بالتأكيد بعد النقاش الذي سنجريه يوم الجمعة المقبل مع القوى النقابية، التي طلبت منا أن نفعل ذلك على صعيد الكيفية التي يمكن من خلالها مكافحة ظاهرة التضخم وضمان السياسات الخاصة بالدخل الفردي”.

وأشار الوزير أورسو، إلى “أننا نضع في اعتبارنا أن اتفاقية مكافحة التضخم التي وقع عليها جميع اللاعبين الرئيسيين في سلسلة الإنتاج، ستبدأ في الأول من تشرين الأول/أكتوبر أيضاً”.