تاياني: لدينا أغلبية بالبرلمان ترفض تجديد اتفاقية طريق الحرير مع الصين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- أشار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاياني إلى وجود “أغلبية” في برلمان بلاده ترفض تجديد مذكرة التفاهم مع الصين الخاصة بمبادرة طريق الحرير الجديد (الحزام والطريق).

وقال تاياني للصحفيين الأربعاء، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة “طرحنا مشكلة طريق الحرير على الصينيين وأننا لم نجد مزايا اقتصادية منها”، بينما “حقق الفرنسيون والألمان نتائج أفضل مِنّا وهم ليسوا جزءًا منها”.

وأضاف وزير الخارجية “لقد قلت لهم إن حزبي (فورتسا إيتاليا) كان ضد الانضمام، ولكن الآن سنرى ما يجب القيام به. سوف نقرر ذلك من خلال رأي البرلمان، وهو الأمر الواجب عمله عندما نتحدث عن مثل هذه الاتفاقيات المهمة…أعتقد أن هناك أغلبية رافضة” لتجديد الاتفاقية بنهاية هذا العام والموقعة في آذار/مارس 2019 خلال زيارة الرئيس الصيني للعاصمة روما.

تعتبر إيطاليا الدولة الوحيدة ضمن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي انضمت إلى المبادرة.