الولايات المتحدة: حاجة لالتزام دولي متجدد لدفع العملية السياسية الليبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- أكدت مساعدة وزير الخارجية في الولايات المتحدة باربرا ليف على “الدعم الأمريكي الكامل” لجهود الممثل الاممي الخاص إلى ليبيا عبد الله باتيلي وشددت على “الحاجة إلى التزام دولي متجدد لدفع العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، بما في ذلك الحث على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الانتخابات”.

جاء ذلك لدى مخاطبتها لاجتماع أنعقد أمس ضم ممثلي الجزائر ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمغرب وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة بمشاركة باتيلي تمحور حول “تعزيز التوافق السياسي اللازم لإنجاح الانتخابات الليبية”، وفق المذكرة الصادرة الأربعاء عن وزارة الخارجية الأمريكية.

كما جددت المسؤولة الامريكية، خلال الاجتماع الذي انعقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعم جهود باتيلي في “جمع أصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين لحفز المسار الانتخابي من خلال اتفاق سياسي”.

وقد أعرب المشاركون عن “تضامنهم مع الشعب الليبي في أعقاب الفيضانات المدمرة في شرق ليبيا”، منوهين بـ”الحاجة الملحة لتعزيز التنسيق بين الأطراف الليبية والدولية لضمان استجابة إنسانية فعالة وشفافة”.