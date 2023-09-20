الامم المتحدة: الصراع بالسودان يتأجج بسبب تدفق المقاتلين والأسلحة والذخيرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- حذرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، من أن الصراع في السودان يتأجج بسبب “التعبئة عبر الحدود، بما في ذلك على طول الخطوط القبلية، فضلا عن تدفق المقاتلين والأسلحة والذخيرة من خارج البلاد”، مشيرة إلى أن إن أكثر من ستة ملايين “على بعد خطوة واحدة من المجاعة”.

جاء ذلك لدى مخاطبتها الأربعاء اجتماعا وزاريا رفيع المستوى نظمته الأمم المتحدة وحكومات جمهورية مصر العربية ودولة قطر والمملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.

وحسب المكتب الإعلامي للأمم المتحدة، تمحور الاجتماع، الذي انعقد في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول “تكلفة التقاعس عن العمل في السودان”، ودعا إلى “حل النزاع وتقديم مزيد من الدعم للاستجابة الإنسانية داخل وخارج البلاد”.

وحسب ديكارلو، فإن الطرفين، الجيش النظامي وقوات الدعم السريع، “بعيدان عن تحقيق النصر” إلا أنهما يواصلان قتالهما “الوحشي”، فيما يواصل المدنيون دفع “ثمن باهظ لهذا العنف الأحمق”، مشيرة إلى أن السودان يضم الآن “أعلى عدد للنازحين داخليا في العالم”، إذ وصل عددهم 7.1 مليون شخص، بما في ذلك 3.3 مليون طفل.

وحذرت وكيلة الأمين العام من أن تدفق المقاتلين والأسلحة والذخيرة من خارج البلاد “يهدد بإغراق المنطقة في صراع أوسع نطاقا”، ورأت أنه “يتعين على جميع المجتمعات والجهات الفاعلة الإقليمية الامتناع عن الانحياز إلى أي طرف. وبدلا من ذلك، يجب عليها تركيز جهودها على منع مزيد من التصعيد وإنهاء العنف”.