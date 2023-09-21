إيطاليا: وصول 75 مهاجراً أثناء الليل إلى لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ قالت مصادر أمنية إيطالية إن 75 مهاجراً وصلوا إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية أثناء الليل.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “18 مهاجراً آخرين، من بينهم قاصران، تمكنوا من الرسوّ بشكل مباشر على الساحل”، وقد “تعقبهم عناصر الدرك في منطقة كالا كروتشي. وأخبروا رجال الإنقاذ بأنهم انطلقوا من مدينة زوارة في ليبيا، وأنهم دفعوا ما بين ألفين وخمسة آلاف دينار ليبي لقاء عملية العبور”.

وذكرت المصادر الأمنية، أن “57 مهاجراً آخرين فروا من ليبيا هم أيضاً على متن قارب معدني طوله حوالي 8 أمتار، تم اعتراضهم من قبل رجال هيئة حماية الموانئ”، مبينةً أنهم “يأتون من السودان، إثيوبيا، مصر، بنغلاديش، الصومال وإريتريا”.

وخلصت المصادر الى القول، إن “يوم أمس، رسا 513 شخصًا على سواحل كبرى جزر الأرخبيل الصقلّي من خلال 17 عملية إنزال، وهي أرقام كانت بالتأكيد أقل من حالة الطوارئ الكبيرة التي حدثت في الأيام الأخيرة عندما تم تسجيل الرقم القياسي البالغ 112 رسوّاً على الجزيرة في غضون 24 ساعة فقط”.