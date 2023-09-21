أبوظبي تستضيف معرضاً إيطالياً عن بومبي وهيركولانيوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ ستكون بومبي وإيطاليا، بجمال الحفريات وروعة الفن الروماني في ذروته، أبطال المعرض الدولي “الثانية التالية – ثلاثية فاخرة خاصة”، المقرر افتتاحه يوم غد في المعهد الثقافي الإيطالي بإمارة أبوظبي.

وقالت مؤسسة (Kif) إيطاليا الثقافية، التي تنظم المعرض بالتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي في أبو ظبي والقسم الثقافي بالسفارة الإيطالية، إنه “سيكون مفتوحًا للجمهور حتى 29 أيلول/سبتمبر الجاري”، حيث “سيشارك المتفرجون في عيش مشاهد تدمير وإعادة إحياء بومبي وهيركولانيوم بفضل التقنيات الغامرة ومتعددة الحواس”.

وأضافت المؤسسة في بيان، أن “من خلال الأواصر بين روما القديمة وشبه الجزيرة العربية، على طول طريق التوابل، يهدف المعرض إلى جعل جمال إيطاليا ومنتجاتها معروفين بشكل متزايد لدى العملاء في الخليج”،

وبهذا الصدد، أوضحت مديرة المعهد الثقافي الإيطالي في أبو ظبي، إيدا تزيليو غراندي، أن “هناك روابط مهمة قائمة بفضل مساهمة الباحثين الإيطاليين في البعثة الأثرية الأخيرة التي أجريت هنا في الإمارات”.

من جانبه، ذكر المدير الفني لـ(Kif) ايطاليا جوليانو غاسباروتّي، أنه “يكمن ابتكار إنتاجاتنا في مجال استخدام التقنيات الغامرة كأداة لخلق تجربة فريدة متعددة الحواس. الصور والأصوات والروائح المتحدة معًا هي المسار الذي تمر من خلاله الثقافة والمعرفة لتصبح جزءا من التراث الحي والعاطفي”.

وقال المدير المشارك للمؤسسة، فرانشيسكو ماتسِيّ، إن “الفكرة هي التأكد من أن المتفرج يمكنه الانغماس للحظة في فقاعة معلقة في الوقت المناسب، وإدراك كل حواسه للحظات التي سبقت ثوران البركان ودراما الانفجار”، أما “اللحظات التالية، فهي إعادة اكتشاف تلك الأماكن، بفضل الحفريات التي أعادت لنا ذكرى تلك الحقبة الاستثنائية”.