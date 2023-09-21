ميلوني لغوتيريش: حاجة لالتزام أكبر من أجل أفريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك ـ أعلنت الحكومة الإيطالية، أن خلال الاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عرضت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني “أولويات الرئاسة الإيطالية المقبلة لمجموعة السبع وشددت على الحاجة إلى التزام أكبر ومنسق لصالح أفريقيا، مسلطة الضوء على إمكانية أن تصبح الأزمات في القارة فرصا للنمو”.

وقال بيان لقصر (كيجي)، مقر الحكومة الإيطالية، إن غوتيريش “يشاطر بشكل كامل النهج الإيطالي تجاه أفريقيا”، وقد “أعرب عن استعداده للتعاون مع الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع”. كما أعرب الأمين العام “عن تقديره للمساهمة الكبيرة التي قدمتها إيطاليا للمنظمة في جميع قطاعات نشاطها”. ووفقا لمذكرة الحكومة، فقد أشار سكرتير الأمم المتحدة أيضاً، إلى “قمة النظم الغذائية الأخيرة في روما، واصفًا إياها بأنها ناجحة جداً”. وذكرت أن “هناك موضوع آخر كان محورياً في المحادثة وهو الذكاء الاصطناعي، آفاقه وتنميه بشكل يضمن مركزية الإنسان”. واختتمت بالقول، إن ميلوني وغوتيريش “اتفقا على العمل معًا بشأن هذه النقطة”.