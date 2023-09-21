إيطاليا: حاجة لمجلس أمن أكثر تمثيلا وشمولا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك ـ سلطت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، الضوء على حاجة لمجلس أمن أممي أكثر تمثيلا وشمولا.

وفي كلمته الليلة الماضية أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة، قال الوزير تاياني، إن “علينا أن نحمي مبدأين أساسيين من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة: السيادة والأمن الإقليمي، وهو ما انعكس بشكل جيد أيضاً في موقف مجموعة السبع وفي الإعلان الختامي الأخير لقادة مجموعة العشرين في نيودلهي”.

وأضاف نائب رئيس الوزراء، أنه “يجب علينا أن نعترف بأن شيئًا ما لم يسر على ما يرام”، فـ”قد اعتقدنا أن السلام والأمن الدوليين يعتبران أمرا مفروغا منه”، بينما “يبقى مجلس الأمن متوقفاً منذ عقود من الزمن”. وشدد على أن “موقف الحكومة الإيطالية واضح للغاية: نحن بحاجة إلى مجلس أمن أكثر عدالة وتمثيلا وشمولا”.

وأوضح رئيس الدبلوماسية الإيطالية، أن “المزيد من التمثيل يعني بالنسبة لنا أن نمنح أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والدول الجزرية مزيداً من الفرص للمشاركة بالمجلس، دون خلق تسلسلات هرمية وامتيازات جديدة”.