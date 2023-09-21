الرئيس الألماني يدعو الفرقاء الليبيين للتفكير فيما يوحدهم بعد كارثة درنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو- دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير “جميع القوى الليبية، خاصة في هذا الوضع”، إلى “اتخاذ ما يوحدها مرجعية”، في إشارة إلى كارثة إعصار دانيال الذي اجتاح في 10 أيلول/سبتمبر مناطق في شرقي ليبيا مخلفا الآلاف من الضحايا والمفقودين خاصة في مدينة درنة.

وجاء حديث الرئيس الألماني خلال لقاء صحفي مشترك الخميس مع رئيس الجمهورية سيرجو ماتّاريلا بعد زيارة جمعية بمقاطعة صقلية تهتم باستقبال واندماج المهاجرين.

وتحدث شتاينماير عن “وضع خطير للغاية في ليبيا بعد الفيضانات المأساوية”، معربا عن أمله في أن تكون “الكارثة الرهيبة بمثابة دعوة للاستيقاظ لضمان” أن تتمتع البلاد “بالسلام والاستقرار”.

وقال: “لقد حان الوقت حقًا لتجاوز التخندق وإيجاد مسارات للمصالحة في ليبيا لاستعادة السلام”.

وكانت مساعدة وزير الخارجية في الولايات المتحدة باربرا ليف قد دعت في اجتماع عن ليبيا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة “لتعزيز التنسيق بين الأطراف الليبية والدولية لضمان استجابة إنسانية فعالة وشفافة” لكارثة درنة.