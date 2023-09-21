الرئيس الإيطالي يدعو لبرامج دعم للدول المصدِّرة للهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ دعا رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، إلى وضع برامج مستهدفة لدعم الدول المصدِّرة للهجرة.

وقال رئيس الدولة في لقاء صحفي مشترك الخميس، مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، بعد زيارة جمعية صقليّة تُعنى باستقبال وادماج المهاجرين: “لقد تناولنا مشكلة الهجرة، التي أصبحت تُدرج على جداول الأعمال بشكل مكثف للغاية في هذه الفترة، لا في أوروبا وحسب، بل وفي بلدان حوض المتوسط، شمال أوروبا، عبر طريق البلقان أو تلك المارّة عبر بيلاروسيا، وكذلك في أنحاء أخرى من العالم أيضاً، فالظاهرة عالمية ومنتشرة في جميع أرجاء المعمورة”.

وأشار الرئيس ماتّاريلا إلى أن التجربة التي تم خوضها “لا على صعيد استقبال المهاجرين فقط، الذين يصلون بعد معاناة لا توصف من الرحلات عبر الصحراء وعن طريق ليبيا”، بل “وكذلك استقبالهم، إدماجهم وإدراجهم في مشاريع تركّز على التنمية، تعزيز تحقيق الذات وتشجيع برامج مستهدفة في بلدانهم الأصلية”.

وأوضح ماتّاريلا، أن هذه البرامج “قد تمكِّن شباب تلك الأماكن، عبر نقل بعض الخبرات والمهارات التي اكتسبوها هنا، تولي تنظيم ومسؤولية أنشطة مهنية واقتصادية، تتيح لهم النمو، تحسين أوضاعهم وخلق آفاق وفرص لحياة إيجابية في أماكن عيشهم، التي يبقون فيها عن طيب خاطر إن لم يدفعهم إلى هجرها، الجوع، الفقر، الصعوبات الحروب الأهلية، الاضطهادات، التعصب أو الإرهاب”.