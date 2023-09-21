بلينكن يلتقي الرئيس الكيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- أعلنت الإدارة الامريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن التقى الرئيس الكيني ويليام روتو، على هامش اعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر في مذكرة الخميس أن اللقاء جاء “للتعبير عن التقدير لشراكة كينيا الاستراتيجية الطويلة الأمد مع الولايات المتحدة ومساهماتها الكبيرة في السلام والاستقرار العالميين”.

وأضاف المتحدث “شكر الوزير بلينكن كينيا على النظر في قيادة بعثة دعم أمني متعددة الجنسيات إلى هايتي، والتصدي للأزمة في السودان، وتعزيز السلام في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومكافحة التطرف في الصومال”.

وأشار ميلر إلى أن وزير الخارجية “أكد مجددا قيم الديمقراطية المشتركة ورحب بالشراكة الاقتصادية العميقة بين الولايات المتحدة وكينيا”.

وتحدث بلينكن على منصة (إكس) في أعقاب اللقاء عن “تعزيز الأولويات المشتركة، بما في ذلك الاستثمار في قطاع خاص قوي وترسيخ السلام والاستقرار في القرن الأفريقي”. وقال: “نحن نقدر قيادة كينيا على الساحة العالمية”.