ستولتنبرغ: انضمام أوكرانيا للناتو غير وارد خلال هذه الحرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- استبعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، يانس ستولتنبرغ فرضية انضمام كييف إلى الحلف مع استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا.

وبشأن عضوية أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، قال ستولتنبرغ خلال حديثه الخميس في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، “حقيقة أن هناك حربا مستمرة تجعل من المستحيل دعوتها غدا أو اليوم. لذلك علينا أن نتعامل مع الوضع بطريقة أو بأخرى ومن الواضح أنه سيكون من الأسهل توقع العضوية بمجرد انتهاء هذه الحرب”.

وأردف “إنه هو السبب في اعتقادي بأنه حتى أولئك الأكثر حماساً لانضمام أوكرانيا في أقرب وقت ممكن يدركون أن هذا أمر لا يمكن أن يحدث الآن. ولكن دعونا ننظر إلى ما هو أبعد من الحرب الحالية. فعندما تنتهي هذه الحرب، في المستقبل القريب، يتعين علينا التأكد أنها لن تحدث مجددا. يجب أن تنتهي حقًا”.