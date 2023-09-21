الاتحاد الأوروبي يدعو لـ”حوار شامل وشفاف” بين أذربيجان وأرمن ناغورنو كاراباخ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- حث الاتحاد الأوروبي السلطات الأذربيجانية والأرمن في ناغورنو كاراباخ على “الانخراط بشكل عاجل في حوار شامل وشفاف”، مشيرا إلى أنه أحيط علما بالإعلانات ذات الصلة بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وجدد البيان الصادر الخميس عن المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي، بيتر ستانو “إدانة الاتحاد الأوروبي للعملية العسكرية التي قامت بها أذربيجان ضد السكان الأرمن في إقليم ناغورنو كاراباخ” المتنازع عليه مع أرمينيا، معربا عن “الأسف للضحايا والخسائر في الأرواح الناجمة عن هذا التصعيد”.

وأضاف البيان “يدعو الاتحاد الأوروبي أذربيجان إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق إلى السكان المحتاجين، بما في ذلك من خلال إعادة فتح ممر لاتشين بالكامل بما يتماشى مع أوامر محكمة العدل الدولية الصادرة في شباط/فبراير وتموز/يوليو 2023”.

وأعلن أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على استعداد لتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة.

وجدد البيان “دعم لاتحاد الأوروبي لسيادة ووحدة أراضي كل من أذربيجان وأرمينيا”، حاثا أذربيجان على “إعادة تأكيد التزامها القاطع بوحدة أراضي أرمينيا، تمشيا مع إعلان ألماتي لعام 1991”.