مفوض أوروبي: لإيطاليا كل ما يلزم كمركز للطاقة في البحر المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني أن “إيطاليا تمتلك كل ما يلزم لترسيخ مكانتها كمركز للطاقة في البحر الأبيض المتوسط ​​وكنموذج للاستدامة”.

وقال مخاطبا حدثا عن الطاقة والاقتصاد الدائري في بيروجا (وسط إيطاليا) “اليوم نحتاج إلى إعادة التفكير في الطريقة التي ننتج بها ونستهلك بها في أوروبا. وفي هذه القضايا، تبرز إيطاليا في المقارنة الأوروبية: فقد وصلت نسبة إعادة تدوير النفايات إلى 67%، وهي أعلى قيمة بين الدول الأوروبية الكبرى”.

ونوه جينتيلوني بأنه “بالإضافة إلى الرؤية، هناك أيضًا الموارد من خلال برامج مثل الجيل الأوروبي القادم وصندوق RePower Eu، قامت أوروبا بتوفير كمية غير مسبوقة من الموارد المتاحة للتحول الأخضر”.

وأردف المفوض، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق “بالتوازي، تم وضع سلسلة من الأدوات لدعم جميع الفئات والمناطق المعنية أكثر بهذه التغيرات للتصدي للفقر الطاقوي وتعزيز التحول العادل اجتماعيا… إن اغتنام هذه الفرصة من خلال تنفيذ الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود هو التحدي المشترك الكبير الذي أمامنا”.

وقال “نحن بحاجة إلى أن يشعر الجميع، ليس فقط الشركات، بل وأيضاً الشركاء الاجتماعيين والمجتمع ككل، بمدى إلحاح هذا التحدي وجعله تحدياً خاصاً بهم. إن المفوضية تقف وستظل إلى جانب البلدان الأعضاء في هذا الجهد الجماعي”.