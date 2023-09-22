بلينكن: الولايات المتحدة تدعم الشعب المالي لتحقيق الديمقراطية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن أن “الولايات المتحدة تواصل دعم الشعب المالي في جهوده لتحقيق الديمقراطية والسلام والاستقرار”.

ويحكم مالي مجلس عسكري انتقالي منذ انقلاب أيار/مايو 2021.

وقال بلينكن في بيان: “بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، أهنئ شعب مالي بمناسبة الذكرى الحادية والستين لاستقلاله”.

وأضاف “في هذا اليوم، نفكر في تطلعات جميع الماليين في مستقبل أفضل.. ونؤكد من جديد التزامنا بالعمل مع الماليين والشركاء الآخرين في المنطقة لتعزيز التنمية واحترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد”.