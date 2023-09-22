سياسي إيطالي معارض: ميلوني تحوَّل إيطاليا مركزا لاحتجاز المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- انتقد السياسي الإيطالي المعارض، كارلو كاليندا سياسة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني بشأن إدارة ملف الهجرة.

وقال كاليندا، زعيم حزب (الحراك) المحسوب على تيار الوسط، في تصريحات لإحدى قنوات التلفزة “تفعل ميلوني ما تريده منها أوروبا بأكملها: تحويل إيطاليا إلى نقطة ساخنة ومركز احتجاز للمهاجرين”.

وحسب كاليندا، وزير التنمية الاقتصادية الأسبق، فإن “عمليات الإعادة الإلزامية للمهاجرين غير النظاميين مستحيلة”، وبالتالي “ستصبح إيطاليا مركزًا كبيرًا لاحتجاز المهاجرين”.

وأبدى كاليندا “الدعم التام لدفع أموال للحكومات الأفريقية، حتى لو كانت دكتاتورية، لوقف تدفقات المهاجرين”.

وأضاف محذرا: “أعتقد أنه إذا لم يتم ذلك، كما حدث مع تركيا وليبيا وكما بدأوا يفعلون مع بلدان بجنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، فسوف تنهار أفريقيا ثم تنهار أوروبا”.