وزير الخارجية الإيطالي يستقبل مسؤول صيني رفيع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بمقر الوزارة في روما عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس لجنة الشؤون السياسية والقانونية شن ون تشينغ.

ويأتي اللقاء قبل اعلان إيطاليا المرتقب بنهاية العام الحالي عدم تجديد مذكرة التفاهم بشأن طريق الحرير الجديد التي تم توقيعها في عام 2019.

وكتب تاياني على منصة (إكس) في أعقاب اللقاء “نعمل على تعزيز التعاون مع الصين، بما في ذلك في مجال مكافحة القرصنة والهجرة غير النظامية”.

ووصف رئيس الدبلوماسية الإيطالية الصين بـ”شريك نريد أن نقيم معه علاقة بناءة ومتبادلة المنفعة”.

وكان تاياني قد أشار في تصريحات من نيويورك إلى وجود “أغلبية” في برلمان بلاده ترفض تجديد مذكرة التفاهم مع الصين.

وقال، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة “طرحنا مشكلة طريق الحرير على الصينيين” كوننا “لم نجد مزايا اقتصادية منها”، بينما “حقق الفرنسيون والألمان نتائج (تجارية-اقتصادية) أفضل مِنّا وهم ليسوا جزءًا منها”.