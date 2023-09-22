لافروف يلتقي البرهان على هامش أعمال الجمعية العامة الأممية بنيويورك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت روسيا أن وزير الخارجية سيرغي لافروف عقد اجتماعا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان عبد الفتاح البرهان، على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفق بيان لوزارة الخارجية الروسية، “تمحور النقاش حول التطورات الجارية في السودان الناتجة عن استمرار الأعمال العدائية بين الجيش النظامي للبلاد وقوات الدعم السريع، مع تأكيد روسيا على ضرورة وقف المواجهة المسلحة وحل كافة القضايا المتنازع عليها عبر المحادثات”.

كما تناول اللقاء “الجهود الرامية إلى توسيع علاقات الصداقة التقليدية بين روسيا والسودان بمختلف جوانبها”، حيث أكد الجانبان مجددا “التزامهم بتعزيز تنسيق سياستهم الخارجية على جداول الأعمال الدولية والإقليمية داخل الأمم المتحدة وفي المنابر الأخرى”.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، قد طالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتصنيف قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، “مجموعات إرهابية لحماية الشعب السوداني والمنطقة والعالم”.

وقال في كلمة بلاده أمس الخميس أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن “الشعب يواجه حربا مدمرة” منذ الخامس عشر من نيسان/أبريل شنتها عليه قوات الدعم السريع التي وصفها بـ”المتمردة” بالتحالف مع “ميليشيات قبلية وأخرى إقليمية ودولية ومرتزقة من مختلف أنحاء العالم”.

كما شدد البرهان على أن قوات الدعم السريع، التي أعلن في وقت سابق حلها وفق مرسوم دستوري، ارتكبت “جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في معظم أنحاء السودان ومارست التطهير العرقي والعنف الجنسي”، مشيرا بأن جرائمها في الجنينة (غربي دارفور) تمثل “صدمة للضمير العالمي”.