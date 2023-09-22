تاياني: ردود فعل إيجابية من بلدان مغادرة المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن “ردود فعل إيجابية خاصة من بلدان المغادرة ومن البلدان التي تنوي التعاون مع العمل الإيطالي لمكافحة الاتجار بالبشر” في إطار مساع حكومة بلاده لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وقال تاياني، في حديث مع الصحفيين الجمعة بمجلس النواب “هناك حاجة إلى الكثير من الدبلوماسية ونعمل بشكل مكثف”، ملفتا إلى أن “عدد الأشخاص الذين يصلون إلى إيطاليا من (سواحل) تونس وليبيا يتناقص بالفعل”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية “لقد ظهرت بالفعل نتائج إيجابية أولية، علينا أن نكون متفائلين وحازمين وجديين. لا نحتاج إلى شعارات، بل إلى الكثير من العمل” للحد من تدفقات الهجرة فير النظامية.