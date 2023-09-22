اتحاد إسلامي إيطالي: فرنسا وألمانيا تنظران إلى إيطاليا كمركز استقبال للمهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ أعرب اتحاد إسلامي إيطالي عن الاقتناع بأن فرنسا وألمانيا تنظران إلى البلاد كمركز استقبال أوروبي للمهاجرين.

وقال رئيس اتحاد الجاليات الإسلامية في إيطاليا (Ucoii) ياسين لفرم في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الجمعة، إنه “لا يمكن لإيطاليا الاستمرار بمواجهة حالة الطوارئ الاستثنائية الراهنة للمهاجرين بمفردها”، فـ”هذه ظاهرة أكبر منا وتتطلب تدخلا سريعا وبعيد النظر من أوروبا لإنقاذ لامبيدوزا وسكانها، الذين يواجهون وضعاً حرجاً جداً في الأيام الأخيرة”.

وأضاف المسؤول الديني، أن “هذه ظاهرة تاريخية ترتبط بعوامل متعددة، بما فيها الحروب، المجاعات، البطالة، والانفجار الديموغرافي وانعدام الأمن”. وأردف: “أعتقد أن حكومة ميلوني تفعل كل ما بوسعها، على الرغم من بعض الأخطاء التي تؤدي للأسف في بعض الأحيان إلى وقوع ضحايا”.

واسترسل: “أفكر بغرق سفينة كوترو، وهو حادث ربما كان من الممكن تجنبه عبر حساسية أكبر تجاه هذه الظاهرة”. ورأى أن “الحكومة لم تتمكن بعد من اتخاذ موقف حاسم من خلال العمل على الأسباب التي تجلب مئات الآلاف من الأشخاص إلى شواطئنا، ومحاولة إشراك أوروبا بإعادة توزيع المهاجرين جارية منذ سنوات عديدة، لكن لا تزال إيطاليا لوحدها في الواقع بالتعامل مع هذه الظاهرة”.

وفيما يتعلق بنشاط الاستقبال، أعرب لفرم عن “الاعتقاد بأنه يمكن فعل الكثير، فهؤلاء الأشخاص غالبًا ما يُتركون لحال سبيلهم، ضيوفًا على تعاونيات فاشلة، دون تعليم أو خطة عمل ما”. ولفت إلى أن “إيطاليا ليست سوى بلد عبور للغالبية العظمى من المهاجرين الذين يرغبون بالوصول إلى بلدان أخرى كفرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة والدول الاسكندنافية”.

وتابع: “أجد أن موقف بعض الدول الأوروبية منافق للغاية، إذ أنها تنتقد إيطاليا، لكنها بعد ذلك تعارض أن تأخذ على عاتقها مسؤولية الاعتناء ببعض هؤلاء الأشخاص”. وقال: “تاريخياً، تعد فرنسا أحد المذنبين الرئيسيين في هذا الوضع، كما أن سياسة الرفض التي تنتهجها، والتي أدانتها محكمة العدل الأوروبية، توضح بجلاء مدى رغبتها الحقيقية بالتعاون مع السلطات الإيطالية”.

أما بشأن ألمانيا، فقد رأى أنه “بعد الأزمة السورية عام 2015، التي أدت إلى فرار حوالي مليون شخص من نظام الأسد، هناك بوادر لتغيير نهجها على أراضيها. ومع ذلك، فإن البيانات تتحدث عن اندماج ممتاز من جانب هؤلاء الأشخاص، واستفادة للاقتصاد الألماني بشكل كبير بعد سنوات”. لكن “الدول الأوروبية، وبشكل خاص فرنسا وألمانيا، تنظر إلى إيطاليا للأسف وكأنها مركز استقبال كبير”.