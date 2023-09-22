ستولتنبرغ: دعم أوكرانيا من أجل أمن الناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، يانس ستولتنبرغ إن “دعم أوكرانيا هو أمر نفعله لأنه يصب في مصلحتنا الأمنية”، مشيرا إلى أن الحرب “تظهر أن الأمن ليس إقليميا، بل عالميا”.

وحسب مقتطفات بثها المكتب الإعلامي للحلف خلال زيارته لنيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أضاف ستولتنبرغ “لهذا السبب أيضا تشعر دول مثل كوريا الجنوبية واليابان بقلق بالغ بشأن الحرب في أوكرانيا، لأنها تعلم أنه إذا فاز الرئيس (فلاديمير) بوتين، فإن ذلك يزيد فرضية استخدام الرئيس شي جين بينغ للقوة”.

كما نوه ستولتنبرغ بأهمية “تكيّف الناتو المستمر لمواجهة التحديات الجديدة، بما في ذلك تأثير تغير المناخ على أمننا”.

وكان الأمين العام للناتو قد التقى في بداية اجتماعاته الثنائية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “لمناقشة الجهود المبذولة لتنشيط صفقة حبوب البحر الأسود، ومكافحة الإرهاب، وعضوية السويد في حلف شمال الأطلسي”.

وشملت لقاءات ستولتنبرغ في نيويورك رؤساء حكومات اليونان والنرويج والعراق، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزراء خارجية أوكرانيا ومصر وسنغافورة والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.