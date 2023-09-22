بوريل يحذر من “تفكك” الاتحاد الأوروبي بسبب الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- حذر الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية من إمكانية أن تشكل الهجرة “قوة تفكك للاتحاد الأوروبي” بسبب الاختلافات الثقافية العميقة بين الدول الأوروبية وعجزها على المدى الطويل عن التوصل إلى سياسة مشتركة.

وقال بوريل في مقابلة مع صحيفة الغارديان البريطانية “بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي لديهم ‘أسلوب ياباني’: لا يرغبون في الاختلاط”.

وأضاف “إنهم لا يريدون مهاجرين ولا أشخاص من الخارج”، يرغبون فيما يصفونه بـ”النقاء”، في حين أن القارة العجوز “بحاجة إلى المهاجرين لمكافحة التدهور الديموغرافي”.