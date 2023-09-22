الفاتيكان: البابا يريد أن يشهد من مرسيليا لروح التعاون والتقاسم والعمل لأجل الخير العام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال الكرسي الرسولي على لسان وزير خارجيته الكاردينال بييترو بارولين، إن البابا فرنسيس يريد أن يشهد من مرسيليا لروح التعاون والتقاسم والعمل من أجل الخير العام.

ووفقاً لإذاعة الفاتيكان، فقد أجرت إذاعة الفاتيكان مقابلة مع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، عشية الزيارة الرسولية التي يبدأها البابا اليوم الجمعة إلى مرسيليا لمناسبة اختتام مبادرة “لقاءات متوسطية”، وكان السؤال الأول الذي وُجه إليه حول معنى وأهمية مشاركة البابا بهذا اللقاء الذي يجمع الأساقفة الكاثوليك والشباب ورؤساء مجالس المدن من دول المتوسط.

وقال أمين السر إن “الأب الأقدس قد قبل الدعوة للمشاركة في هذا اللقاء، وهو الثالث في سلسلة اللقاءات التي بدأت في باري ثم تواصلت في فلورنسا الإيطاليتين، حيث لمس قداسته في هذا الحدث فرصة ثمينة للتقاسم وبناء الخير العام”. وأشار إلى أن “هذه اللقاءات إطار يجمع بشكل فريد الأراضي والشعوب والتاريخ والأديان المختلفة ويعزز الوحدة في مواجهة التحديات المشتركة والكبيرة من أجل مستقبل سيكون بالضرورة مشتركا”.

وتابع الكاردينال معربا عن قناعته بأن “البابا فرنسيس يود أن يكون في مرسيليا شاهدا لروح التلاحم والعمل الملموس هذه. ثم سلط أمين السر الضوء على أن النقاش السائد في المتوسط اليوم يدور حول الهجرة حيث تبرز ضرورة مواجهة المشاكل معا ومن خلال رؤى بعيدة النظر لا كحالات طوارئ يحاول كل طرف التعامل معها انطلاقا من مصالحه الخاصة”.

وعن كيفية بناء الاستقبال والحوار والسلام في عالم يجد صعوبة في التعرف على وجه مَن هم في عوز قال الكاردينال بارولين، إنه “يجب البدء بالثقة بشكل جدي في الحوار، والذي هو ليس مجرد أداة مفيدة لتأكيد المواقف بل هو طريق مفتوحة للعثور على حلول متقاسمة”. وأشار في هذا السياق إلى أن “مواضيع عديدة يتم التعامل معها بكل اسف انطلاقا من الأرقام لا من الوجوه”، متحدثاً بشكل خاص عن المهاجرين وعلى ضرورة الانطلاق من أولوية الكرامة البشرية على أي منطق آخر رغم شرعيته”.

وأضاف أن “هذا يعني الابتعاد عن الفكر الإيديولوجي الذي يحذر منه البابا فرنسيس، فكرٌ يمنح الأولوية للنظريات، التي غالبا ما تكون دعائية، على الأمور الواقعية”. وأراد الإشارة إلى كون “الهجرة ظاهرة مركبة لا توجد لها حلول بسيطة وفورية ولا يجوز أن تواجّه بالشعارات والوعود، بل، ومثلما دعت قبل أيام مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين، من خلال أفعال مشتركة توفر بالفعل الموارد وتضمن ظروفا أفضل للاستقبال والسلام والاستقرار”.