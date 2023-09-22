الكنيسة الكلدانية تطرح ازمة سحب مرسوم بطريركها على الاتحاد الأوربي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد ـ بروكسل ـ أعلنت الكنيسة الكلدانية، طرح ازمة سحب المرسوم الجمهوري من غبطة البطريرك الكاردينال مار لويس روفائيل، على الاتحاد الأوربي.

وقال الموقع الرسمي للبطريركية الكلدانية (مار أدَيّ) الجمعة، أن المدبر البطريركي للكلدان، الخورأسقف بولس ساتي، قام على مدار يومين متتاليين بعدة لقاءات مع مسؤولين في الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، وذلك لمناقشة سحب المرسوم وتداعياته على الكنيسة بصورة عامة، فضلا عن خطورته لما يمثله من زعزعة للوضع الهش للأقلية المسيحية في العراق.

وأضافت هيئة إعلام البطريركية، أن الخوراسقف ساتي، وهو رئيس الطائفة الكلدانية في مصر، تطرق في لقاءاته كذلك إلى “دور كتائب بابليون وكتلتها الحزبية في زعزعة استقرار الكنيسة والاستحواذ على مقدراتها”.

وذكرت البطريركية، أن “لقاء يوم الثلاثاء 19 أيلول/سبتمبر كان مع المسؤول عن شؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط لحقوق الإنسان، السيد كابالاني، وكذلك مسؤولة شؤون العراق”. أما “لقاء اليوم التالي، الأربعاء فقد كان مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون جلمور، والمبعوث الخاص لتعزيز حرية الدين أو المعتقد خارج الاتحاد الأوروبي، فرانس فان ديلهل”، وقد “تم اطلاعهما على التفاصيل الكاملة التي ادت إلى سحب المرسوم الجمهوري”.