إيطاليا: نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.3% عام 2021 وبزيادة بـ1.3%

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن “في عام 2021، ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.3%، وبزيادة بحجم 1.3% مقارنة بتقديرات شهر نيسان/أبريل”.

وكتب المعهد الوطني للإحصاء (إستات) في تقرير: الحسابات الاقتصادية الوطنية 2020-2022 أن “السبب الرئيس للتغييرات بالحسابات القومية لفترة 2020-2021 هو نقل البيانات من نظام المعلومات المتكامل الجديد لتقدير الحسابات الاقتصادية للشركات، وهو ما يسمى إطار (sbs)”. وأوضح المعهد خلال مؤتمر صحفي الجمعة، أنه “بالنسبة لعام 2021، هناك مراجعة تصاعدية كبيرة للناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الحالية البالغة 34.7 مليار يورو”. وقد “ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من حيث الحجم بنسبة 1.3 نقطة مئوية”.

وأشار المعهد الوطني إلى أن “هناك مراجعات تصاعدية في ديناميات الاستثمارات (بـ2.1 نقطة مئوية) ونفقات الاستهلاك النهائي للأسر (بـ0.5 نقطة مئوية)”، بينما “تم تعديل معدلات نمو الصادرات والواردات نزولا بمقدار 0.1 نقطة مئوية”.